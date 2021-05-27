https://news.day.az/politics/1346466.html Президент Греции поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Греции поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.
Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".
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