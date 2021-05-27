Президент Греции поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".