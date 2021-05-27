Провокация Армении в Кельбаджаре - нарушение трехстороннего заявления

"Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о провокации вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджара вблизи границы. Группа армянских военнослужащих предприняла попытку проникнуть на территорию Азербайджана".

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что это очередной провокационный шаг.

"Также это является нарушением Арменией трехстороннего заявления!", - отметила она.