https://news.day.az/politics/1346481.html Провокация Армении в Кельбаджаре - нарушение трехстороннего заявления - Заявление МИД Азербайджана
Провокация Армении в Кельбаджаре - нарушение трехстороннего заявления - Заявление МИД Азербайджана
"Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о провокации вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджара вблизи границы. Группа армянских военнослужащих предприняла попытку проникнуть на территорию Азербайджана".
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что это очередной провокационный шаг.
"Также это является нарушением Арменией трехстороннего заявления!", - отметила она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре