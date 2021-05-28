Провокациями на границе Армения подставляет Россию

Поимка армянской диверсионной группы пытавшейся заминировать подходы к азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе, говорит, прежде всего о том , что на любые провокации Ереван получает достойный ответ.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по межнациональным конфликтам, комментируя происходящее в последние дни на границе между Азербайджаном и Арменией.

27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что в ночь на 27 мая группа армянских военнослужащих попыталась провести минирование на подходах к позициям азербайджанской армии на кельбаджарском участке государственной границы. По итогам оперативных действий с азербайджанской стороны были обезврежены и задержаны 6 армянских военнослужащих. Кроме того, рано утром была пресечена попытка армянской стороны подвести к границе боевую технику. МИД Азербайджана оценил действия армян как очередной провокационный шаг и нарушением Арменией трехстороннего заявления. Минобороны Армении же заявляет, что солдаты проводили всего лишь "инженерные работы".

По мнению Михайлова, последние инциденты говорят о том, что Армения продолжает нагнетать обстановку, подставляя тем самым своего гаранта безопасности и основного миротворца в регионе Россию.

"Подобное не останется, на мой взгляд, безнаказанным со стороны Москвы. Очевиден факт, что Ереван не осознал до конца всю горечь поражения и использует достигнутые при посредничестве России договоренности для достижения собственных целей. А они одни - вновь разжечь войну на Южном Кавказе и тем самым втянуть уже иных мировых игроков в конфликт.

Отмечу, что, учитывая низкую боеспособность вооруженных сил Армении, любые провокации будут и в дальнейшем жестко пресекаться как азербайджанской стороной, так и российскими миротворцами. На мой взгляд, Ереван намеренно ведет страну к полной изоляции и разрушению государственности. Если в ближайшее время им не будут сделаны определенные выводы, то их сделают Россия и Азербайджан. Ведь любые достигнутые договоренности в случае их несоблюдения третьей стороной могут быть пересмотрены в негативную сторону для провинившихся", - подчеркнул российский эксперт.

Лейла Таривердиева