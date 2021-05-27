Состоялся медиа-брифинг платформы “New Media Hub”

Молодежное движение "Davam" и Фонд молодежи Азербайджана провели 26 мая медиа-брифинг платформы "New Media Hub", учрежденной в рамках "Программы устойчивого развития молодежи", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В брифинге, проведенном в "Bakı Dayaq Mərkəzi" молодежного движения "Davam", приняли участие председатель "Davam" Нихад Аллахъярлы, партнеры проекта - депутат Милли Меджлиса, представитель Агентства международной информации (АМИ) Trend - заместитель генерального директора Агентства, главный редактор англоязычной газеты "Azernews" Севиль Микаилова, руководитель медиагруппы "Yeni Müsavat", заслуженный журналист Рауф Арифоглу, руководитель медиагруппы "Teleqraf" Айнур Джамалгызы, представители других структур в сфере медиа, группа представителей молодежи от движения "Davam".

Заместитель генерального директора АМИ Trend Севиль Микаилова отметила в своем выступлении важность обязательного изучения опыта "New York Times" и на ее примере всех медиа-структур, подчеркнула значимость внедрения новых тенденций и современного оперативного и гибкого подхода в медиа.

Руководитель медиагруппы "Yeni Müsavat", заслуженный журналист Рауф Арифоглу в своем выступлении сказал, что главная цель этого партнерства - поддержать благородную инициативу, выдвинутую молодежным движением "Davam". Он подчеркнул, что между традиционными и социальными медиа существуют пустоты, которые должна заполнить подготавливаемая молодежь. Арифоглу также отметил важность развития тем самым школы журналистики.

Глава медиа-группы "Teleqraf" Айнур Джамалгызы коснулась проблем, существующих в журналистской сфере, подчеркнув важность подготовки новых молодых журналистов. Она назвала эту платформу школой, добавив, что каждый представитель медиа - солдат информационной войны, которых будет готовить эта платформа.

Председатель молодежного движения "Davam" Нихад Аллахъярлы пригласил все медиа-структуры участвовать в этом процессе.

Затем были озвучены вопросы представителей медиа. Нихад Аллахъярлы отметил, что проект в различных модулях будет продолжаться три месяца, и у подготавливаемых кадров может появиться возможность трудоустроиться в медиа-структуры.

Отметим, что в рамках платформы будет вестись подготовка молодых журналистов и блогеров, они будут участвовать в специальных тренингах, семинарах и встречах.