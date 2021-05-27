Пашинян подтвердил слова азербайджанской стороны - армяне пытались минировать территорию
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянские солдаты, обезвреженные и задержанные сегодня утром азербайджанской армией, пытались заминировать территорию.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
"Наши военнослужащие проводили работы по минированию", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
Напомним, что 27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана.
ВС Армении проводили операции по минированию на подходе к позициям азербайджанской армии на границе и в результате незамедлительных оперативных мероприятий 6 военнослужащих противоположной стороны были осаждены, обезврежены и задержаны.
В утренние часы рядом с границей было замечено сосредоточение нескольких боевых машин, в том числе танков ВС Армении. В результате принятых нами мер их передвижение было пресечено.
В настоящее время операционные условия в этом направлении находятся под контролем азербайджанских подразделений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре