Одна группа состояла из 9, другая из 15 военных

По оперативной информации, поступившей в связи с деятельностью разведывательно-диверсионных групп вооруженных сил Армении на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы, армянские диверсионные группы 27 мая, около 03:00, пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование наших территорий и другие провокационные действия, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Согласно предварительной информации, две диверсионно-разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая - из 15 военных. Передвижение диверсионно-разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

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