Азербайджан запустил беспрецедентные социальные проекты

Социальная политика в Азербайджане превратилась в безусловный приоритет государственной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. В течение последних трех лет мы стали свидетелями эволюционных преобразований в плане адресной помощи и поддержки самых уязвимых слоев населения. Это безусловный императив политики главы государства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты, экономист Эльшад Мамедов.

По словам нашего собеседника, имеет место очень позитивная ответная реакция общества. Мы становимся свидетелями столь редкого для современного мира взаимопонимания между обществом и государственными структурами, уровень поддержки действия главы государства со стороны общества крайне высок.

В плане адресной социальной поддержки инвалидов и семей шехидов обеих карабахских войн в стране уже предприняты обширные м эффективные меры, отметил председатель Общественного совета Минтруда. Так, распоряжение Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года предусматривает предоставление в 2021-2025 годах 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. В нынешнем году планируется предоставить этой категории граждан до 3 тысяч квартир и частных домов, из которых в мае 470 уже переданы владельцам. В целом на сегодня ключи от квартир и частных домов получили 9 670 семей. До конца года в районах республики для семей шехидов и инвалидов войны будет построено 450 частных домов.

"Это очень серьезная поддержка участникам военных действий и их семьям, и нужно отметить, что подобные шаги государства в поствоенный период являются беспрецедентными за последние десятилетия в мере.

Это достаточно объемный, широкомасштабный проект, причем очень оперативный по срокам реализации. Всего за пять лет 11 тысяч семей будут обеспечены жильем за счет государства. Это внушительная цифра.

Необходимо отметить важную роль эффективного выполнения своих полномочий соответствующими структурами власти, в частности министерством труда и социальной защиты населения, находящимся в его ведении Агентством социальных услуг, которые в последние годы демонстрируют высокую эффективность и прозрачность в своей деятельность. А это, в свою очередь становится основой эффективного выполнения поручений Президента страны.

Инструментарий, связанный с эффективным использования вертикали государственной власти, как мы видим, в Азербайджане дает весьма позитивные результаты. План мероприятий, обозначенный главой государства, реализуется прозрачно и четко. Причем, план охватывает не только выдачу квартир. Речь идет также о выдачи автомобилей. В 2019-2020 годах были выданы вышеуказанным категориям граждан около тысячи автомобилей. Этот процесс продолжается", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева