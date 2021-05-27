Победа Азербайджана во второй Карабахской войне кардинальным образом изменила ситуацию в регионе. Новые реалии, созданные Президентом Ильхамом Алиевым, буквально зафиксировали пропасть в уровне развития между Азербайджаном и Арменией - сильная, победоносная, развивающаяся по всем направлениям, имеющая сильного лидера страна против деградирующей, разгромленной, изолированной агрессивной Армении.

Эта реальность подтверждается и словами многочисленных мировых лидеров, направивших Президенту Ильхаму Алиеву поздравления с наступающим в нашей стране Днем Республики. Главы ведущих мировых держав отмечают успех нашей страны и в борьбе за освобождение оккупированных территорий, и в борьбе с пандемией, справедливо связывая это с усилиями и личным авторитетом Президента Ильхама Алиева.

В частности, президент США Джо Байден в своем послании в адрес главы государства заявил, что Вашингтон благодарен за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором. "Надеемся, что через год запомнившийся конфликтом и пандемией коронавируса Азербайджан преодолеет эти трудности и станет еще более процветающим государством", - подчеркнул Байден.

После террористических актов 11 сентября 2001 года Азербайджан стал одним из активных членов международной антитеррористической коалиции. В ответ на международные вызовы в этом направлении Азербайджанская Республика открыла свое воздушное пространство и аэропорты членам международной антитеррористической коалиции, борющейся с "Аль-Каидой" и "Талибаном" в Афганистане.

За прошедший период совместная деятельность Азербайджана с силами антитеррористической коалиции в Афганистане и Ираке является ярким примером в борьбе с международным терроризмом. Сегодня наша страна воспринимает международное сотрудничество как один из важнейших компонентов в борьбе с терроризмом - и это ценят и в НАТО, и в Вашингтоне.

Еще одно важное заявление, подчеркивающее растущий международный авторитет Азербайджана, прозвучало уже в Баку из уст главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа. На переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым Зариф поздравил Азербайджан с Победой в Карабахе.

"Мы верим, что Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель и поздравляем Вас", - сказал иранский министр главе государства. Эти слова фактически стали последним гвоздем в крышку гроба армянских заигрываний с Ираном, продолжавшихся несколько десятилетий. С 90-х годов Иран для Армении - фактически единственный транзитный партнер среди соседних государств. Более того, Ереван неоднократно пытался привлечь иранских инвесторов и власти страны то к разного рода провокациям, то к попыткам наладить какие-то совместные проекты - и все безрезультатно. Заявление главы иранского МИД окончательно похоронило последние надежды Еревана: Тегеран подчеркивает историческую роль Президента Ильхама Алиева, таким образом подтверждая, что выбор основного партнера Ирана в регионе окончателен - и это Азербайджан.

Авторитет Азербайджана на международной арене подчеркнул еще один мировой лидер, союзниками которого пытались прикинуться в Ереване - Владимир Путин. В своем послании Президенту Ильхаму Алиеву Путин заявил, что наша страна добилась признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях.

"Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях - на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности",- сказал Путин.

Благодаря усилиям и политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал активным международным игроком - и конечно, не только в сфере борьбы с терроризмом. Наша страна не на словах, а на практике встроилась в грандиозную китайскую инициативу "Один пояс - один путь", призванную объединить континенты поясом экономического сотрудничества. Это подчеркнул и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в письме Президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что Пекин рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном: по его словам, наблюдается активная динамика роста двустороннего сотрудничества. "Наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Продолжает углубляться сотрудничество двух стран по совместному проекту "Один пояс, один путь", а также достигнуты заметные результаты в совместной борьбе с пандемией COVID-19. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов", - сказал председатель КНР.

Азербайджан, исторически являясь незаменимым пунктом на древнем Шелковом пути, сегодня обозначил свою роль регионального хаба еще четче. Успешный проход китайского состава по коридору БТК можно назвать демонстрацией значимости Азербайджана и как важного узла проекта "Один пояс - один путь", так и значимого партнера Китая. Это событие фактически стало первым практическим результатом реализации инициированного Пекином проекта. Еще продолжаются обсуждения, собираются форумы, проводятся встречи, но первый состав в Европу по новому Шелковому пути уже пошел через Азербайджан.

В последние годы дорожная инфраструктура Азербайджана бурно развивается. Сегодня наша страна способна предоставить большие возможности комфортного транзита для своих партнеров. Это и автомобильная магистраль Север-Юг, и железнодорожная магистраль БТК, соединяющая фактически Запад и Восток. Большое внимание, которое уделяется развитию транспортной инфраструктуры в стране, - это стратегически правильный шаг, обозначенный в государственной политике. Азербайджан эффективно использует свое выгодное географическое положение, финансовые возможности, политическую и экономическую стабильность, научный и технический потенциал для превращения в незаменимого партнера мировой державы, коей является Китай.

Азербайджан давно и прочно заявил о себе, как о крупном транзитном хабе. Президенту Ильхаму Алиеву удалось привлечь в нашу страну ведущих инвесторов, заинтересовать государства и правительства на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге, в результате чего ведущие транспортные коридоры на континенте проходят через нашу страну. Наша страна обеспечила не только всю необходимую инфраструктуру, но и гарантировала безопасность и сохранность грузов, которые по ней перевозятся. Это особенно важно, если учесть, что последние 30 лет страна боролась с армянской оккупацией, находясь в состоянии конфликта с Арменией. Сейчас же, когда нагорно-карабахский конфликт решен и стал перевернутой страницей, наша страна близка к реализации Зангезурского коридора - транспортной коммуникации, которая станет настоящим драйвером экономического роста ДЛЯ ВСЕХ стран региона - даже для Армении.

Восстановление существовавшего еще в советские времена транспортно-логистического коридора открывает широкие перспективы перед очень многими сторонами, так как делает сквозным стратегический регион, тридцать лет закупоренный армянской оккупацией территорий Азербайджана. Конечно, благодаря инициативам и возможностям азербайджанской стороны, Южный Кавказ не стал тупиком, но прямое сообщение по линии Восток-Запад открывает новые возможности для всех. Зангезурский коридор нужен не только Азербайджану, в нем заинтересованы такие игроки, как Россия, Турция, Иран, Китай. Он нужен также странам Евросоюза, имеющим интересы в той же КНР. Зангезурский коридор в паре с уже действующей железной дорогой Баку-Тбилиси-Джейхан станет движущей силой торгового обмена между Западом и Востоком. Что важно - нужен этот коридор и самой Армении, руководство которой мало задумывается о дивидендах, которые он может дать стране. Географическое расположение Армении могло бы дать ей определенные преимущества в плане ее транзитной роли, однако армянская сторона пока что выбрала бесперспективный путь.

Вот она, новая реальность, созданная Президентом Ильхамом Алиевым: несмотря на оккупацию, Азербайджан развивался и последовательно наращивал влияние в регионе и мире. Под его руководством страна освободила оккупированные территории, и ни пандемия, ни мировые кризисные тенденции не помешали сохранить экономическую стабильность. А что Армения? Тридцатилетние сказки о непобедимости, исключительности и вот-вот наступающем богатстве завершились унижением, разгромом, деклассированием. И света в конце тоннеля нет и не предвидится. А нет, есть: называется Зангезурский коридор. И этот шанс для Армении, последний шанс, снова предлагает именно Президент Ильхам Алиев.

Эмин Алиев,

Главный редактор Day.Az