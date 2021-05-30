В Белом доме уже и забыли о 907-й поправке

907-я поправка, которая запрещает любую прямую помощь Соединенных Штатов Азербайджану, действительно, давно устаревшее орудие армянского лобби, которое в свое время надавило на Конгресс в ответ на изоляцию Армении Азербайджаном во время первой Карабахской войны. Еще тогда эта поправка должна была не более чем временной мерой до окончания боевых действий и открытия границ, и не имела смысла, учитывая, что агрессором была именно Армения.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

В последствии, отметила наша собеседница, ситуация достигла высшей степени абсурда. Не отменили же поправку потому, что когда какая-то мера уже принята, избавиться от нее через Конгресс намного тяжелее, чем просто не применять.

"О самой поправке американские власти практически уже забыли, учитывая, что Азербайджан является важным союзником для Вашингтона, а после недавнего разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Госсекретарем США Энтони Блинкеном, последний подчеркнул гуманитарную помощь Азербайджану, что подразумевает очередное "замораживание" поправки", - сказала американский аналитик.

Однако армянское лобби не дремлет, отметила Цукерман. Озлобленные потерей контроля над азербайджанскими территориями и проигрышем на фронте информационной войны, лоббисты ищут повода и возможности досадить противнику любыми способами. Хотя 907-я поправка на данный момент не популярная и не приоритетная тема для администрации Байдена, учитывая достаточно пророссийский и более менее проармянский настрой Президента США и его высокопоставленных чиновников, в случае, если последует агрессивное систематичное давление, можно ожидать чего угодно, даже использования угрозы возобновления применения поправки как способа влияния на Азербайджан, считает аналитик.

"Баку следует проявлять бдительность и приложить усилия для того, чтобы поправку отменили через Конгресс. Только тогда Азербайджан может быть уверен, что эта мера не будет применена в политических целях после манипуляций и финансового влияния армянских лоббистов.

На данных момент, поправка не имеет практического влияния на американо-азербайджанские отношения, но для того, чтобы укрепить эти отношения и пресечь любые попытки их нарушить, Баку следует сблизиться с Вашингтоном и развивать отношения на разных уровнях. И не только по армянской тематике или энергетике", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева