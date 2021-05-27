https://news.day.az/politics/1346580.html Реджеп Тайип Эрдоган посетит Шушу - НАЗВАНА ДАТА
Реджеп Тайип Эрдоган посетит Шушу - НАЗВАНА ДАТА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 июня будет находиться с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az.
Президент Турции прибудет в Баку 15 июня, а на следующий день запланирована его поездка в город Шуша.
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