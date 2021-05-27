Реджеп Тайип Эрдоган посетит Шушу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 июня будет находиться с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az.

Президент Турции прибудет в Баку 15 июня, а на следующий день запланирована его поездка в город Шуша.