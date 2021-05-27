Президент Ильхам Алиев: В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами

В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

"В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях. Вы увидите, каким большим разрушениям подверглись наши земли. В настоящее время готовятся генеральные планы городов, как составная часть генеральных планов планируется строительство школ. В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами. В рамках визита моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайиба Эрдогана в программе в качестве подарка, предложенного турецкой стороной, нашла отражение и церемония закладки фундамента школы", - сказал глава государства.