Президент Ильхам Алиев: Как составная часть генеральных планов освобожденных городов планируется строительство школ

В настоящее время готовятся генеральные планы городов, как составная часть генеральных планов планируется строительство школ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национального образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.

"Как вам известно, связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, нет такой сферы, где бы мы не сотрудничали. Как две братские страны мы сотрудничаем во всех областях на основе взаимного уважения и взаимных интересов. Сфера образования также является важной частью нашего сотрудничества, потому что для воспитания молодого поколения, объединения молодежи, конечно, необходимо предпринимать очень важные шаги в этом направлении, и они на самом деле предпринимаются. Уверен, что в рамках вашего нынешнего визита состоится обсуждение многих важных вопросов, будут составлены конкретные планы дальнейшего сотрудничества.

В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях. Вы увидите, каким большим разрушениям подверглись наши земли. В настоящее время готовятся генеральные планы городов, как составная часть генеральных планов планируется строительство школ. В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами. В рамках визита моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайиба Эрдогана в программе в качестве подарка, предложенного турецкой стороной, нашла отражение и церемония закладки фундамента школы.

В настоящее время мы проводим серьезные реформы в этой сфере. Опыт Турции очень важен для нас. Необходимо также обсудить дополнительные предложения, связанные как с образованием, повышением качества образования, так и еще более тесным сплочением турецкой и азербайджанской молодежи. Потому что мы создали такое мощное союзничество, что грядущие поколения должны предпринимать свои шаги в соответствии с этим союзничеством, братством, и уже сейчас должны быть тесно привязаны друг к другу. Считаю, что с этой целью необходимо проводить различные мероприятия - форумы молодежи, составлять совместные образовательные программы и прочее. Уверен, что в рамках визита вы широко обсудите эти вопросы со своим коллегой", - отметил Президент Ильхам Алиев.