https://news.day.az/politics/1346760.html В Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о подрыве военного автомобиля на мине
В Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о подрыве военного автомобиля на мине
В Минобороны Азербайджана подтвердили, что военная машина, принадлежащая ВС Азербайджана, подорвалась на мине в Кяльбаджарском районе на приграничной с Арменией территории.
Об этом АПА сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов, передает Day.Az.
О том, что военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе, сообщалось в социальных сетях. Сообщений о жертвах среди военнослужащих нет.
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