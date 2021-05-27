В Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о подрыве военного автомобиля на мине

В Минобороны Азербайджана подтвердили, что военная машина, принадлежащая ВС Азербайджана, подорвалась на мине в Кяльбаджарском районе на приграничной с Арменией территории.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов, передает Day.Az.

О том, что военный автомобиль ВС Азербайджана подорвался на мине на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе, сообщалось в социальных сетях. Сообщений о жертвах среди военнослужащих нет.