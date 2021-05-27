В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Атланте организована информационная акция по случаю Дня Республики

Координационный совет азербайджанцев Америки и член общины Юта-Азербайджан Кямран Гараев инициировали и организовали при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в 3 американских городах информационную акцию, посвященную 103 годовщине основания Республики, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В ходе акции было обеспечено передвижение грузовиков с Led экранами, отражающими информацию об этом событии, занимающем важное место в истории нашего народа, в городе Манхеттен штата Нью-Йорк, городе Лос-Анджелес штата Калифорния и городе Атланта штата Джорджия. На Led экранах было написано "28 Мая - День Республики в Азербайджане" и "Первая на Востоке демократическая республика", отражены освещение Центра Гейдара Алиева государственными флагами Азербайджана и Турции, изображения историко-архитектурных и религиозных памятников в освобожденных от оккупации азербайджанских городах Шуша, Зангилан, Джебраил, Агдам, моста Худаферин, живописной природы нашего края, в каждом уголке которого развевается наш трехцветный флаг.

В маршрут передвижения по Нью-Йорку были включены Бродвей, Уолл Стрит, Парк Вашингтон-сквер, 5-е Авеню, Чамберс Стрит, Центральный парк, административное здание ООН и другие известные центральные улицы. В городе Лос-Анджелес охвачены Родео Драйв, Бульвар Сансет, Милхолланд Драйв, Бульвар Голливуд, Проспект Мелроуз, а в Аталанте - Олимпийский парк столетия, Пьемонт-парк, Центр прав человека и гражданина, Понсе Сити Маркет, Уэст Пичтри Стрит, северо-запад, Пичтри Мемориал Драйв, северо-запад, Пичтри Роуд и другие центральные улицы.