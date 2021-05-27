В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Президент Венгрии Янош Адер в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.
Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту".
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Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.
Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана - прогресса и благосостояния.
Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение".
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Президент Палестины, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.
"Уважаемый господин Президент.
От имени государства и народа Палестины и от себя лично рад передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики, желаю Вам, Вашему правительству и братскому народу достатка и прогресса.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю укрепления существующих между нашими странами и народами братских связей, служащих их интересам. Высоко ценю Вашу солидарную поддержку законных прав нашего народа для достижения им свободы и независимости, Вашу позицию в этом вопросе.
Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике и Вашему братскому народу - постоянного прогресса и процветания.
Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания", - говорится в поздравительном письме.
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Заместитель Эмира Катара Абдулла бин Хамад Аль Тани в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.
"Ваше превосходительство.
Очень рад и горд передать Вам искренние приветствия, поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а Вашему братскому народу - благосостояния и прогресса.
Прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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