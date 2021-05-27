Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Отрадно отметить, что в настоящее время традиционно братские отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах добрососедства, дружбы и доверия, успешно развиваются по самому широкому спектру направлений. На протяжении последних лет плодотворное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами вышло на качественно новый уровень.

Туркменистан и впредь намерен вести с братским Азербайджаном содержательный, предметный и в высшей степени доверительный диалог с целью реализации имеющегося огромного потенциала нашего партнерства. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанские отношения, имеющие стратегический характер, нашими совместными усилиями будут и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".