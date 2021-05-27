Военных атташе проинформировали о провокации армянской стороны на госгранице Азербайджана

Сегодня в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны был организован брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджанe.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, начальник Управления генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал гостей о действиях, совершенных разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы 27 мая примерно в 03:00, пересечении диверсионными группами нашей государственной границы, предпринятой ими попытке заминировать территорию Азербайджана и совершить иные провокационные действия.

Генерал-майор Махмудов отметил, что азербайджанская сторона незамедлительно и объективно проинформировала общественность об инциденте на государственной границе. В отличие от Азербайджана, Армения распространяла дезинформацию в виде опровергающих друг друга сообщений с целью отвлечь внимание внутренней аудитории и международной общественности от сути данного вопроса.

"Особу отмечу, что провокация Армении носила целенаправленный характер и была совершена в пределах суверенных границ Азербайджанской Республики. Напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе должна быть разрешена исключительно путем переговоров, делимитации и демаркации границы", - сказал генерал-майор Гусейн Махмудов.

В заключение начальник управления ответил на вопросы гостей.