Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Для меня высокая честь передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.

Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Господин Президент, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана - благополучия и поступательного развития.

Ваше превосходительство, примите мое глубокое почтение и добрые пожелания", - говорится в письме.