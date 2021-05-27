Россия призвала Азербайджан и Армению решать вопросы мирным путем

Москва призывает Ереван и Баку решать все возникающие проблемы мирным путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

"С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу", - говорится в тексте.

Как указали в МИД РФ, Руденко и Клаар обменялись мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе.