Пакистан высоко оценивает стратегические связи с Азербайджаном. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились. В трудные моменты Пакистан всегда находился рядом с братским Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Премьер-министра Пакистана Имрана Хана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

"Уверен, что в ближайшие дни наше двустороннее сотрудничество во многих областях еще более углубится на благо двух народов. Мы готовы принять участие в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - сказал Имран Хан.