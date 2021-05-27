https://news.day.az/politics/1346808.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Республики - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Республики - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 28 Мая - Днем Республики.
Об этом сообщает Day.Az.
На опубликованной фотографии изображены флаг Азербайджана и надпись "28 Мая - День Республики" на фоне освобожденного от армянской оккупации города Шуша.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре