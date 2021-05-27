На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Республики

На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 28 Мая - Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az.

На опубликованной фотографии изображены флаг Азербайджана и надпись "28 Мая - День Республики" на фоне освобожденного от армянской оккупации города Шуша.