Символы Стамбула окрасились в цвета флага Азербайджана

По случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики мосты Стамбула, являющиеся одним из символов города и соединяющие два континента, подсвечены цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az, мероприятие инициировано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.

Во время мероприятия 27 и 28 мая цвета азербайджанского флага будут высвечиваться на мостах "Фатих Султан Мехмет" и "Явуз Султан Селим" в Стамбуле, одном из крупнейших мегаполисов мира.