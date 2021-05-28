https://news.day.az/politics/1346811.html Символы Стамбула окрасились в цвета флага Азербайджана - ФОТО
Символы Стамбула окрасились в цвета флага Азербайджана - ФОТО
По случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики мосты Стамбула, являющиеся одним из символов города и соединяющие два континента, подсвечены цветами азербайджанского флага.
Как передает Day.Az, мероприятие инициировано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.
Во время мероприятия 27 и 28 мая цвета азербайджанского флага будут высвечиваться на мостах "Фатих Султан Мехмет" и "Явуз Султан Селим" в Стамбуле, одном из крупнейших мегаполисов мира.
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