Болельщики в прекрасной форме напомнили, кому принадлежит Карабах

Очень рады, что две братские команды в преддверии чемпионата Европы провели товарищеский матч в моем родном городе Алании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Наблюдавший с трибуны за товарищеским матчем Турция-Азербайджан, министр отметил, что остался очень доволен игрой: "Это был очень хороший подготовительный матч. Сборная Азербайджана является хорошо борющейся командой. А наша сборная на Евро-2020 сначала поборется за выход из группы, затем - за чемпионство. Мы возлагаем надежды на команду, возглавляемую Шенолом Гюнешом. Сегодня была игра, достойная одного нации - двух государств. Как вы знаете, в рамках чемпионата Европы мы проведем два матча в Азербайджане. Верю в успешное будущее братского Азербайджана. Сегодня на трибунах было мало болельщиков. Но спасибо им. Они скандировали лозунги как в пользу Турции, так и в пользу Азербайджана".

Мевлуд Чавушоглу еще раз поблагодарил собравшихся на стадионе фанатов за их лозунги: "Мы не смешиваем политику с футболом. Но эмоции нашей нации находятся на высоком уровне - как в Азербайджане, так и в Турции. Они также в прекрасной форме напомнили, кому принадлежит Карабах. Я хотел бы поблагодарить за поддержку наших немногих болельщиков, которые пришли на стадион, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса".

Отметим, что игра завершилась поражением нашей сборной со счетом 1:2.