Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Day.Az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 28 Мая - Днем Республики, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Пусть в нашей стране всегда господствуют мир и благополучие! С уважением чту светлую память наших шехидов, погибших во имя Родины. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, добра и любви, а нашему родному Азербайджану - мира, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении Первого вице-президента.