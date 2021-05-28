https://news.day.az/politics/1346837.html ОБСЕ обеспокоена инцидентами на границе Армении и Азербайджана
ОБСЕ обеспокоена инцидентами на границе Армении и Азербайджана
ОБСЕ обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом написала на своей странице в Twitter действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Обеспокоены неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана. Все нерешенные вопросы должны решаться мирным путем, путем переговоров. ОБСЕ готова оказать содействие и принять меры по укреплению доверия для создания атмосферы, способствующей диалогу", - написала Линде.
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