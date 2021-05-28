https://news.day.az/politics/1346840.html Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Азербайджан
Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Азербайджан
Группа министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля посетит все три страны Южного Кавказа.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне сказал Ж.Борелль.
Он отметил, что цель визита - еще раз подтвердить готовность ЕС к более тесному участию в текущих событиях во всех трех странах Южного Кавказа.
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