Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Азербайджан

Группа министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля посетит все три страны Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне сказал Ж.Борелль.

Он отметил, что цель визита - еще раз подтвердить готовность ЕС к более тесному участию в текущих событиях во всех трех странах Южного Кавказа.