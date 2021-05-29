Армянские диверсанты получили "Железный Пинок" за свою провокацию

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе в первое время вселяло уверенность у незаконных вооруженных армянских формирований, что они будут как у Христа за пазухой. Но с каждым взвешенным заявлением Москвы надежды политических сил Армении и их марионеток на территории Карабаха на то, что Россия будет жить по их правилам, не оправдываются. И Азербайджан, в свою очередь, дает понять, что он не будет "играть вторую скрипку".

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов.

По его словам, Азербайджан полным ходом восстанавливает государственную границу там, где до 27-го сентября 2020 года был хаос и беспредел.

"В ответ из Еревана распространяется агрессия побежденных на поле боя. И она выражается в разных формах, в частности, вылазками диверсантов. Азербайджан, как всегда, в одиночку противостоит этому злу. Местами применяя "Железный кулак", целыми ротами обезоруживает диверсантов, но с 17 мая апробируя "Железный пинок" под пятую точку, посылает их обратно", - отметил журналист.

Российский политолог считает очевидным, что правительство Армении находится в конфликте сам с собой, поскольку его экономические интересы взаимодействия с Азербайджаном расходятся с политическими.

"На протяжении долгого времени международные силы обеспечивали незаконное присутствие Армении на территориях Азербайджана, однако множество факторов вело к ослаблению роли тех, кто был в ответе за агрессора.

Теперь для того, чтобы добиться успеха, Армении необходимо встроиться в глобализирующийся мир с помощью новых возможностей, а не противостоять ему. В противном случае отношения "холодной войны" между Арменией и Азербайджаном могут продлиться десятилетия, а это значит, что регион останется стабильным в своей нестабильности, ибо войны не будет, но и полноценного мира тоже не наступит", - подытожил Анар Гасанов.

Абдул Керимханов