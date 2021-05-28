https://news.day.az/politics/1346871.html Мы с Победой встречаем 103-ю годовщину создания АДР
Мы с Победой встречаем 103-ю годовщину создания АДР
"Мы с большой гордостью - Победой встречаем 103-ю годовщину основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР)!"
Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter в связи с 28 Мая - Днем Республики.
"В этот знаменательный день я сердечно поздравляю наш народ и желаю, чтобы наша независимость была вечной! С Днем Республики!" - отметил глава МИД.
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