Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам

28 мая в рамках поездки в Агдам Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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