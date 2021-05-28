https://news.day.az/politics/1346922.html Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам
28 мая в рамках поездки в Агдам Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Барда-Агдам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре