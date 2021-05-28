Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построенно в городе Агдам

28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построенно в городе Агдам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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