https://news.day.az/politics/1346926.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построенно в городе Агдам
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построенно в городе Агдам
28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построенно в городе Агдам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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