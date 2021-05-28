Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

За годы независимости Ваша страна добилась впечатляющих успехов в деле укрепления государственности, обеспечения социально-экономического благосостояния и повышения своего авторитета на мировой арене.

Уверен, под Вашим сильным руководством Азербайджан продолжит свое поступательное развитие, твердо закрепив за собой реноме процветающего государства, а также важного участника региональных и международных процессов.

В Казахстане искренне рады достижениям братского народа и придают большое значение всестороннему углублению казахско-азербайджанского стратегического партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.

Убежден, активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь служить прочной основой для вывода нашего двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших свершений в Вашей ответственной государственной деятельности, братскому Азербайджану - благополучия и прогресса" , - говорится в поздравительном письме.