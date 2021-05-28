В этом году 28 мая флаг Азербайджана развевается на освобожденных от оккупации землях

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Day.Az, глава МИД Турции написал в Twitter: "С радостью одержанной в Отечественной войне победы поздравляю Азербайджан с Днем Республики. В этом году 28 мая славный флаг Азербайджана развевается и на освобожденных от оккупации землях", - отметил Мевлют Чавушоглу.