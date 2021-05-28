Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции

В соответствии с планом учений "Anatolian Phoenix-2021", военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют учебные полеты.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе выполнения полетов основное внимание уделяется планированию совместных действий с военной авиацией стран-участниц учений, организации взаимодействия при проведении операций, изучению возможности боевого слаживания и выполнению задач поисково-спасательных операций.