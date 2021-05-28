https://news.day.az/politics/1346980.html Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции - ФОТО
Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции - ФОТО
В соответствии с планом учений "Anatolian Phoenix-2021", военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют учебные полеты.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе выполнения полетов основное внимание уделяется планированию совместных действий с военной авиацией стран-участниц учений, организации взаимодействия при проведении операций, изучению возможности боевого слаживания и выполнению задач поисково-спасательных операций.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре