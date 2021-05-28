https://news.day.az/politics/1346990.html Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе - МИД Азербайджана об армянских провокациях на границе
Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе - МИД Азербайджана об армянских провокациях на границе
Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с провокациями, совершаемыми в последние дни армянской стороной на армяно-азербайджанской границе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
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