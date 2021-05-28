Азербайджанцы мира консолидировались в День Республики

"Территориальная целостность Азербайджана восстановлена, поэтому в нынешнем году День Республики - вдвойне праздник для всех азербайджанцев", - сказали наши соотечественники, с чувством безграничной гордости отметив, что у нас есть такое могущественное государство, как Азербайджан, проводящее независимую политику, не подчиняясь никакой сторонней воле, что лозунг "Карабах - это Азербайджан!" выражает неизменную истину, и мир уже принял эту реальность. Каждый из нас и впредь будет с любовью пропагандировать нашу страну, мы приложим все усилия для поддержки, направленной на преумножение ее авторитета на международной арене, всеми силами будем беречь солидарность диаспоры, усиленную исторической Победой, одержанной нами в Отечественной войне.

К виртуальной конференции, организованной Государственным комитетом по работе с диаспорой по случаю 28 Мая - Дня Республики, присоединились около 370 наших соотечественников из 58 стран, в том числе наследники основателей Республики, проживающие в различных странах, а также родственники героев Второй Карабахской войны, члены семей шехидов, представители платформы "Karabakh is Azerbaijan", волонтеры из диаспоры и диаспорская молодежь. После того, как прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства.Поздравив азербайджанцев мира с Днем Республики, председатель комитета Фуад Мурадов говорил о несравненной Победе, одержанной нашей доблестной армией во главе с Президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в Отечественной войне, отметил, что активная деятельность азербайджанцев мира во время Отечественной войны получила высокую оценку.Участники конференции коснулись провокации, совершенной на днях Арменией в направлении Кяльбаджарского района государственной границы Азербайджана, заявили, что приложат все усилия для немедленного и объективного информирования мировой общественности об инциденте на государственной границе.Остановившись на создании первой в мусульманском мире демократической республики, председатель комитета также говорил о последующих этапах, подчеркнув, что азербайджанский народ, вновь пригласив в 1993 году выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева к власти, внес большой вклад в восстановление и укрепление нашей независимости.Участники конференции расценили учреждение в 2018 году юбилейной медали "100-летие Aзербайджанской Демократической Республики" и вручение этой медали также нашим соотечественникам, проживающим за пределами Азербайджана, как высокую оценку, данную Азербайджанским государством Республике и ее наследникам.Отметив проведение фестиваля в Шуше, наши соотечественники констатировали особое значение заслуг Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, пропаганды на мировом уровне нематериального культурного наследия Азербайджана. Mузыкальный фестиваль "Xaрыбюльбюль", организованный именно Фондом Гейдара Алиева и проведенный в столице азербайджанской культуры - городе Шуша по случаю Победы, подтвердил, что Азербайджан является неделимой Родиной всех, кто здесь живет.Проживающая в Швейцарии наследница председателя первого Совета министров Aзербайджанской Демократической Республики Мария хан Хойская сказала: "Очень рада тому, что Азербайджан занял достойное место в мире, что у него блестящее будущее".Продолжательница рода выдающегося турецкого военного и политического деятеля Гарабекира Казим бека Тимсал Гарабекир еще раз напомнила о нахчыванском периоде военной деятельности Казим бека, выразила твердую уверенность в том, что тюркские флаги всегда будут развеваться в мире, поздравила всех по случаю освобождения Карабаха.Проживающая в Израиле внучка Ахмеда Джавада Ягут Абдуллаева также выразила любовь к Азербайджану, пожелала азербайджанцам мира вечного единства.