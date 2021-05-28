https://news.day.az/politics/1346999.html Министр образования Турции побывал в Парке военных трофеев - ФОТО
Министр образования Турции побывал в Парке военных трофеев - ФОТО
Министр образования Турции Зия Сельчук вместе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посетил Парк военных трофеев.
Об этом АПА сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, передает Day.Az.
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