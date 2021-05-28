Министр образования Турции побывал в Парке военных трофеев

Министр образования Турции Зия Сельчук вместе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посетил Парк военных трофеев.

Об этом АПА сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, передает Day.Az.