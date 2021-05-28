https://news.day.az/politics/1347006.html Как уничтожалась армянская военная техника во время Отечественной войны Азербайджана - НОВОЕ ВИДЕО
Как уничтожалась армянская военная техника во время Отечественной войны Азербайджана - НОВОЕ ВИДЕО
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения военной техники противника в ходе Отечественной войны.
Day.Az представляет данные кадры:
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