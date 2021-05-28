https://news.day.az/politics/1347042.html В Шуше торжественно отметили День Республики - ФОТО - ВИДЕО
В Шуше торжественно отметили День Республики - ФОТО - ВИДЕО
По случаю отмечаемого 28 мая Дня Республики в городе Шуша состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
Церемония завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.
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