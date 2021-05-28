Очевидно, что определенные силы в Армении не отказались от своих реваншистских намерений и деятельности. Поэтому они совершают провокации на границе, грубо нарушают условия соглашения от 10 ноября и продолжают свою провокационную и террористическую деятельность. Обострение ситуации на границе не сулит народу Армении ничего хорошего.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

По его словам, армяне не понимают, что если эти провокационные действия продолжатся, Армения попадет в более тяжелую ситуацию.

"Преступления армян, совершенные на границе между Нахчываном и Лачином, требуют от нас быть более бдительными. Потому что армянские коварство и террор не знают границ. Для них нет и не было никаких ценностей. Армянские террористы забывают один важный нюанс: перед ними уже сильный Азербайджан, который нанес им сокрушительный удар своим "железным кулаком" во время 44-дневной Отечественной войны, вынудив подписать акт о капитуляции.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем Азербайджана. Ничто не может ускользнуть от глаз наших храбрых и героических солдат, пограничников. Все эти террористические попытки навредят самим же армянам, ибо ответ будет более жестким", - сказал Эльшан Мусаев.