Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Украина высоко оценивает стратегическое партнерство между нашими государствами, традиционные прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также проявляемую решимость для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Наше государство всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ. Уверен, что каждый азербайджанец поддерживает Ваше решительное лидерство на пути реализации этой цели.

Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших государств.

Надеюсь, что в августе 2021 года в рамках торжественного празднования 30-летия независимости Украины у меня будет возможность поприветствовать Вас в Киеве и продолжить наш диалог по всему комплексу вопросов двустороннего партнерства.

Господин Президент, желаю Вам успехов в Вашей ответственной высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана - мира и прогресса", - говорится в письме.