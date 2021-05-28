https://news.day.az/politics/1347078.html Президент Ильхам Алиев: Провокация ВС Армении не должна была и не осталась без ответа
Президент Ильхам Алиев: Провокация ВС Армении не должна была и не осталась без ответа
Провокация, совершенная армянской армией на азербайджано-армянской границе, конечно же, не должна была и не осталась без ответа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдамского района.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре