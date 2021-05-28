Президент Ильхам Алиев: Провокация ВС Армении не должна была и не осталась без ответа

Провокация, совершенная армянской армией на азербайджано-армянской границе, конечно же, не должна была и не осталась без ответа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдамского района.

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