Заявление ЕС о ситуации на границе Азербайджана и Армении

Евросоюз обеспокоен ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить помощь в вопросах делимитации и демаркации границ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавние события на армяно-азербайджанской границе являются одновременно опасными и тревожными. Необходима немедленная деэскалация. Евросоюз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания и действий", - отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС готов помочь сторонам в вопросах делимитации и демаркации границ. "ЕС готов предоставить экспертные знания и помощь в вопросах делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры укрепления доверия, с тем чтобы двигаться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе", - подчеркивается в нем.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

В результате ранение получил азербайджанский военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Раненому была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен.