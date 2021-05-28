Заявление Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

В результате ранение получил азербайджанский военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Раненому была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен.