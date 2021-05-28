Президент Ильхам Алиев о трехстороннем заявлении по Карабаху: До сих пор не знаю, в каком углу Пашинян его подписал

До сих пор не знаю, в каком углу Пашинян его подписал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдамского района, говоря о подписании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху.

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