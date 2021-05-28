https://news.day.az/politics/1347101.html Президент Ильхам Алиев о трехстороннем заявлении по Карабаху: До сих пор не знаю, в каком углу Пашинян его подписал
Президент Ильхам Алиев о трехстороннем заявлении по Карабаху: До сих пор не знаю, в каком углу Пашинян его подписал
До сих пор не знаю, в каком углу Пашинян его подписал.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдамского района, говоря о подписании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре