Майские тезисы старика Тер-Петросяна

Первый Президент Армении Левон Тер-Петросян дал интервью Первому Общественному каналу армянского телевидения, в котором сделал немало сенсационных заявлений относительно ситуации в стране, в предверии предстоящих внеочередных парламентских выборов.

В целом, выступление Л. Тер-Петросяна можно охарактеризовать, как трезвый анализ критической обстановки в Армении, которая потерпев поражение во Второй Карабахской Войне, оказалась на пороге гражданской войны и хаоса.

Л. Тер-Петросян, в отличии от других армянских руководителей, всегда отличался более реальным подходом к вопросам урегулирования конфликта и именно это послужило причиной отстранения его от власти, когда боевики из карабахского клана, во главе с Робертом Кочаряном, свергли его в 1998 году, в результате тихого государственного переворота.

Именно тогда, Л. Тер-Петросян был готов принять проект мирного решения Карабахского конфликта, предложенный международными посредниками, который на тот момент мог удовлетворить обе стороны конфликта и предусматривал решение вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана и предоставлении довольно широкой автономии армянскому населению Карабахского региона.

Однако, одурманенные запахом крови мирных азербайджанских жителей и легкими победами в Первой Карабахской войне, лидеры боевиков-сепаратистов из карабахского клана не только отказались принимать этот план, но и заставили уйти Л. Тер- Петросяна в отставку, встав на путь отказа от мирного решения и начав фактическую аннексию 20% территории Азербайджана, заняв жесткую позицию на переговорах.

Такая политика, в конце концов, и привела Армению к поражению во второй Карабахской войне и капитуляции, о чем предупреждал ещё тогда Первый Президент Армении.

В предверии парламентских выборов, Л. Тер-Петросян, в очередной раз проанализировав причины поражения Армении, назвал главными виновниками армянских руководителей, которые сменив его у руля страны, заняли непримиримую радикальную позицию в вопросе разрешения конфликта и этим фактически обрекли страну и армянский народ на катастрофу.

По мнению Л. Тер- Петросяна, именно то, что армянские руководители, в особенности Р. Кочарян, игнорировали реалии, поддались шапкозакидательским настроениям, недооценили внешнеполитические факторы возможности мирного урегулирования и пытались диктовать неприемлемые условия Азербайджану с позиции силы, что оказало решающее влияние на закономерный конец конфликта.

Несмотря на то, что Л. Тер-Петросян в своё время приветствовал приход к власти Н. Пашиняна, на этот раз он назвал его, как главного виновника возобновления боевых действий.

Именно провокационные заявления и действия нынешних армянских властей, послужили причиной Второй Карабахской Войны и привели страну к пропасти.

Первый Президент Армении считает, что азербайджанская сторона, предчувствуя будущее поражение Н. Пашиняна на выборах, постоянно оказывает на него давление, добиваясь все новых успехов.

Л. Тер-Петросяна довольно трудно заподозрить в проазербайджанских симпатиях. Ещё в начале конфликта в 1988 году, он был одним из основателей комитета "Карабах" и Президентом Армении во время Первой Карабахской Войны.

Однако, он косвенно признаёт, что фактически конфликт окончен, возобновление боевых действий приведёт Армению к национальной катастрофе, а единственный путь спасения-это попытаться договориться с Азербайджаном в отношении будущего армянского населения Карабахского региона.

Прекрасно понимая, что результаты предстоящих выборов окончательно разделят армянское общество, Л. Тер- Петросян предупреждает об опасности гражданской войны в стране, причём ради предотвращения этого был готов пойти на временный союз с лидерами карабахского клана Р. Кочаряном и С. Саргсяном, при условии отказа всеми бывшими Президентами от занятия поста премьер-министра, в чем, естественно, не получил поддержку.

Одной из причин внутриполитического кризиса в стране Л. Тер-Петросян считает изменение политической системы управления в стране с президентской на парламентскую, которую совершил бывший Президент С. Саргсян, чтобы остаться у власти.

Отсутствие в Армении традиций парламентаризма, наличие большого количества мелких политических партий, которые во многом служат местным олигархам, чтобы иметь влияние на власть, являются причинами, по которой переход на парламентскую форму управления страной буквально создали кризис власти.

Л. Тер-Петросян считает необходимым возвращение к президентской форме правления, как более подходящей для нынешнего состояния страны.

Не обошёл стороной Л. Тер-Петросян и роль России в регионе. По его словам, Россия, как главный союзник, должен определиться, что она хочет от Армении, но при этом пока что разговаривает только с Н. Пашиняном, как легитимным руководителем страны.

Подытожив выступление Первого Президента Армении Л. Тер- Петросяна можно прийти к следующему мнению: он реально понимает, что Азербайджан победил, практически закрыл вопрос конфликта и все то, о чем он предупреждал на протяжении многих лет, свершилось.

Во вторых: Л. Тер-Петросян реально понимает, что шансов победить у него на выборах нет, а основная борьба развернётся между Н. Пашиняном и Р. Кочаряном, что может привести к Гражданской войне.

В третьих: вопрос статуса для армянского населения Карабахского региона окончательно закрыт и никто и ничто не заставит Азербайджан обсуждать этот вопрос снова.

Конечно, в армянском обществе майские тезисы Л. Тер-Петросяна не были встречены однозначно. Некоторые его оппоненты поспешили обвинить его в предательстве и пораженчестве, однако даже при первом взгляде, в ряде его высказываний можно найти определённые положительные моменты, которые могут послужить выходу страны из глубокого кризиса.

И.о премьер-министра Н. Пашинян обвинил Л. Тер-Петросяна в желании окончательно сдать Карабах и закрыть вопрос, а ответственность за это возложить на нынешнюю власть. Пашинян боится признаться самому себе, что Карабахский вопрос уже давно закрыт, ещё 10 ноября 2020 года, а остатки сепаратисткого режима доживают последние дни.

Если один из бывших основателей и лидеров движения за "Миацум" признаёт, что идеология, которая более 30 лет была главенствующей в армянском обществе, потерпела сокрушительное поражение, то остальным стоит задуматься над ошибочностью продолжения этого пути.

Понимая, что без мирного договора признания территориальной целостности соседних государств, делимитации и демаркации границ и налаживания регионального сотрудничества у Армении нет будущего, Л. Тер-Петросян предупреждает об опасности нарастания внутренней конфронтации и возможности возобновления боевых действий, которые вообще могут привести к исчезновению страны с политической карты мира.

Армянским избирателям стоит задуматься над призывами Первого Президента Армении и сделать правильный выбор. Ведь предложенные Президентом Ильхамом Алиевым мирные инициативы по региональному сотрудничеству-есть единственная возможность налаживанию мира, безопасности и стабильности в регионе.