Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага
Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.
"Провокация, совершенная в последние дни армянской армией на территории азербайджано-армянской границы, естественно, не должна была остаться без ответа и не осталась. Они в очередной раз опозорились. Посмотрите, весь мир сейчас смеется над ними. Премьер-министр выдвигает одну версию, заместитель начальника генерального штаба - другую, причем в один день. Эти версии тоже ложь. То есть, в течение 30 лет армянам не удалось построить государство. Значит, этот народ не может построить государство. Значит, этот народ может жить только в рамках других крупных государств. Он может, используя возможности этих крупных государств, построить там для себя жизнь. В течение тридцати лет у них был уникальный шанс - если бы не было этой оккупации, вражды, если бы армяне не совершили этих зверств против нашего народа, то сегодня Армения тоже, возможно, могла бы жить как независимое государство. А теперь посмотрите, в каком позорном положении они находятся. Открыто признают, что не могут защищать свое государство, свои границы.
Перекладывают вину друг на друга - нынешняя власть на старую, а старая - на нынешнюю. На самом же деле все они виновны, потому что совершили большую ошибку. Они не думали, что окажутся в столь беспомощном состоянии, и виновниками всех своих бед являются они сами",- сказал глава государства.
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