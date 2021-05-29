Президент Ильхам Алиев: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира

Мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"В период оккупации я девять раз посещал Агдамский район. Как вам известно, город находился под оккупацией, поэтому в качестве районного центра мы выбрали поселок Гузанлы. Я неоднократно бывал в Гузанлы и других селах. В связи с этой территорией проведены многочисленные мероприятия. В результате выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов были утверждены созидательные планы развития Агдамского района. Здесь были реализованы многочисленные социальные проекты, проекты строительства школ, Центра мугама, детской больницы, центральной районной больницы, Олимпийского центра, инфраструктурные проекты, и могу сказать, что показатели здесь выше, чем по стране. Газификация составляет почти 100 процентов, обеспечено электро-, водоснабжение, пробурено более 150 артезианских скважин, потому что ненавистный враг лишил этот регион даже воды. Словом, в период оккупации нами были предприняты серьезные шаги, связанные с развитием части Агдамского района, которая находилась под нашим контролем. Во время неоднократных встреч с вынужденными переселенцами из Агдама я говорил, что после освобождения наших земель, города Агдам и всего района будут созданы еще более прекрасные условия. Генеральный план города Агдам, который сегодня будет вам представлен, является подтверждением моих слов. Мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира.

В период оккупации я неоднократно видел на линии соприкосновения в бинокль развалины города Агдам, часть этого города. Каждый раз, находясь на линии соприкосновения и глядя издалека на эти развалины, я говорил себе, что мы обязательно вернемся. Вернемся, во что бы то это ни стало, восстановим историческую справедливость, выдворим врага с наших земель, и мы добились этого.

Мы старались решить это мирным путем. Но гражданам Азербайджана хорошо известно, что мирные переговоры были направлены просто на вечное сохранение статус-кво. К сожалению, занимавшиеся этим вопросом посредники в ходе переговоров, продолжавшихся около 30 лет, не оказали давления на агрессора-оккупанта, не принудили их, не применили против них никаких санкций, не сказали открыто, что оккупационные силы должны покинуть азербайджанские земли. Агрессор, естественно, стал еще больше наглеть, хотел навсегда удержать эти земли под оккупацией, и это не секрет",- отметил Президент Ильхам Алиев.