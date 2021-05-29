Президент Ильхам Алиев: В течение этих 17 лет я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли

В течение этих 17 лет - с 2003 по 2020 год - я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли, вы вернетесь на эти земли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Но видел, что в последние годы надежда в их глазах угасала. Видел, и это было естественно, потому что прошло около 30 лет. Однако я всегда был уверен в том, что это произойдет. Просто, не мог сказать. Не мог сказать, когда и как произойдет. Но знал, что произойдет",- сказал глава государства.