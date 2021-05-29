Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени

Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Мы все равно взяли бы Агдам. После взятия неприступной крепости - Шуши очередным направлением по моему указанию стал Агдам. Сегодня я могу говорить об этом. Наступая сзади, мы должны были окружить армянскую группировку и полностью уничтожить ее.

Вполне вероятно, что армянская сторона тоже поняла это и уже вынуждена была поднять белый флаг, сдаться. Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, игравший на наших нервах, оскорблявший наш народ, выдумывавший каких-то героев, пал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался и подписал акт о капитуляции. Мы освободили Агдам без единого выстрела, без единого шехида. Мы сегодня находимся здесь и отныне будем находиться здесь вечно", - сказал глава государства.