Армения не хочет определения границ с Азербайджаном, ей нужны провокации.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает Day.Az.

По его словам, неслучайно провокация готовилась ко Дню независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

"Провокация была подготовлена именно к этой дате. Планировалось заминировать коммуникации, пути снабжения для того, чтобы на установленных минах подорвались азербайджанские военнослужащие и азербайджанская техника. В этом был весь смысл", - сказал Коротченко.

Также, по мнению эксперта, подобного рода заброски диверсионных групп, а именно целых двух, на переход через государственную границу как минимум санкционировались на уровне министерства обороны, генштаба Армении.

"Не могу исключить тот факт, что данная провокация, возможно, была даже согласована с Пашиняном. Это было необходимо для поднятия падающего рейтинга Пашиняна, которого обвиняют оппоненты в преддверии досрочных парламентских выборов", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что версия армянской армии о том, что якобы они где-то вели какие-то инженерные работы на территории своей части - бред.

"В три часа ночи личный состав спит. Мы прекрасно понимаем, что ночные диверсии - это самое удобное время для подобного рода провокаций. Армения просто в очередной раз села в лужу и теперь пытается в рамках информационной войны кричать, что она здесь ни при чем", - отметил Коротченко.

Он также прокомментировал то, чем опасны подобные провокации со стороны Армении. По его мнению, они могут привести к масштабной эскалации вооруженного конфликта.

"Все, что делает сегодня Армения, так это пытается втянуть ОДКБ и Россию в противостояние, которое сегодня идет на линии границы.

Армения категорически не желает слушать и не хочет заниматься проблемой делимитации границ. Ведь, прежде всего, вопрос четкого установления линии государственных границ - это стабильность, это отсутствие пограничных инцидентов, в конце концов, это понимание того, кто есть кто и на какой территории находится", - сказал Коротченко.

Эксперт также отметил, что четкое определение линии государственной границы между Азербайджаном и Арменией - требование времени, и оно предусмотрено, в частности, и в трехстороннем заявлении.

"Более того, Путин и Лавров выступали за содействие, и Россия готова оказать помощь сторонам в скорейшем начале этого процесса. Армения этого не хочет, поэтому ей нужны провокации и подобный инцидент, в котором Армения могла бы обвинить Азербайджан и отказаться от определения точных линий границ, по крайней мере, на ближайшее время", - подчеркнул Коротченко.